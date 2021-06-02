Медаль лише одна

У Дніпрі визначилися лауреати чемпіонату України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до сімнадцяти років. Нашим землякам під час цих змагань удалося завоювати одну медаль.

Своїх наставників Ярослава Ваверчака і Вікторію Шайморданову порадувала Аліна Дадерко з Хоростківської ДЮСШ імені М. Підодвірного. У ваговій категорії до 45-ти кілограмів виборола друге місце. У ривку підняла 48 кілограмів, у поштовху — на десять більше.

Серед інших тернопільських богатирів заслуговують на відзнаку підопічні Ігоря Павликівського та Ярослава Козюпи з Бучача Марія Максим та Юрій Морський, які в своїх вагових категоріях фінішували восьмими.

Варто також згадати і Дарину Голду з Великого Глибочка, яка займається під керівництвом тренерів Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Надії Глинської і Степана Онищука. Напередодні чотирнадцятого дня народження, яке відзначатиме в четвер, 3 червня, в суперечці зі старшими за себе конкурентками посіла дев’яте місце.

На фото: Дарина ГОЛДА під час чемпіонату України.

Фото з архіву наставників