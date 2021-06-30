Меморіал пам’яті відомого тренера

У львівському спорткомплексі «Динамо» відбувся вже п’ятий меморіал з вільної боротьби пам’яті заслуженого тренера України О. П. Сазонова. Турнір зібрав близько пів тисячі учасників з усіх куточків нашої держави та гостей із Німеччини, Узбекистану і Молдови.

Свою майстерність продемонстрували юнаки і дівчата віком до тринадцяти і п’ятнадцяти років. Серед них — і понад чотири десятки борців з нашого обласного центру, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця, Теребовлі і Чорткова.

Чемпіонами в молодшій віковій групі стали Олександр Смакула зі Збаража (вагова категорія до 31-го кілограма, тренер Олександр Шафранський) і Мирослава Бородін з Борщева (до 23 кг), яка тренується під керівництвом Ярослава Боднара.

Срібну нагороду у ваговій категорії до 50-ти кілограмів здобув підопічний тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Івана Лозинського Сергій Мусикевич. А відзнак за третє місце в своїх вагових категоріях удостоєні Валентин Баран із Теребовлі (тренер Володимир Перхалюк) та Аня Кондратенко з Тернополя (Сергій Кондратенко), яка теж є вихованкою ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Продемонстрували хорошу боротьбу, однак зупинилися за крок від нагород, завоювавши п’яті місця, Владислав Крючковський із Теребовлі та Остап Худо зі Збаража.

Не залишилися без нагород і спортсмени старшої вікової групи. Права піднятися на першу сходинку п’єдесталу пошани удостоївся збаражець Ілля Вінтонович (до 44-х кілограмів, тренери Петро Король та Олександр Шафранський) і ще одна вихованка ОДЮСШ із літніх видів спорту Надія Шимків (до 36-ти кілограмів, тренер Сергій Кондратенко).

Срібні ж нагороди вибороли Владислав Хариш (до 48-ми кілограмів), Вадим Швидкий (до 52-х кілограмів) та Юрій Дячук (до 75 кг) зі Збаража. А бронзовими призерами стали земляк останніх Олександр Ковалевський (до 44 кг), підопічний Руслана Антонюка Владислав Антощук із Борщева (до 52 кг) і Катерина Кондратенко (до 58 кілограмів), яка теж тренується під керівництвом батька.

Нарешті підсумкові п’яті позиції дісталися Михайлові Хомутову і Русланові Сіраку з Теребовлі, а також тернопільцю Святославові Владимиру. Сподіватимемося, що і їм меморіал допоможе успішно підготуватися до листопадового чемпіонату України.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: борці зі Збаража та їхні наставники після церемонії нагородження.

Фото з архіву автора