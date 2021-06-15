Найкращий і, на жаль, програний матч першого туру

Сьогодні, 15 червня, завершується перший тур групового етапу фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Вітчизняних прихильників гри мільйонів не могла не потішити та обставина, що одним з найкращих на старті визнали проведений минулої неділі в Амстердамі поєдинок групи С, в якому Нідерланди помірялися силами із збірною України.

Що з цього приводу сказати? Хіба процитувати класика: «З журбою радість обнялась…» Хоча відомий український поет Олександр Олесь у своєму геніальному вірші поділився з усіма душевними переживаннями, він більш ніж через століття ніби передбачив, які емоції посіє в його прийдешніх співвітчизників нібито така суто практична гра, як футбол у виконанні команди Андрія Шевченка.

А й справді: «…І йде між ними боротьба, І дужчий хто — не знаю я…» Навіть після того, як українці двічі пропустили, не здалися на милість суперника. Зуміли завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка і Романа Яремчука вирівняти становище. Позитивний результат, здавалося, був таким близьким. Однак не дотерпіли наші під завісу, дозволили авторитетній збірній таки схилити шальки терезів на свій бік — 3:2 на користь Нідерландів.

Від поразок, звісно, ніхто не застрахований. Тому продемонстрована підопічними Андрія Шевченка гра таки вселила оптимізм у душі їхніх прихильників. Хоча права на ще одну невдачу в наших практично не залишилося, більшість вірить, що збірній України виявиться до снаги подолати груповий етап і вийти до стадії плей-оф фіналу.

Очікувати надто довго не доведеться. Вже в четвер, 17 червня, українці зіграють із Північною Македонією, яка на старті поступилася австрійцям (1:3), а на понеділок, 21 червня, запланований матч із збірною Австрії.

Тим часом уже другий день проведення фіналу Євро-2020 ледве не призвів до трагедії. Зустріч групи В між Данією і Фінляндією в Копенгагені перервали після того, як утратив свідомість футболіст команди господарів Крістіан Еріксен. На щастя, гравця прямо на полі реанімували і негайно відправили до лікарні. Вся футбольна спільнота щиро зичить йому якнайшвидшого одужання.

В інших поєдинках першого туру зафіксовано такі результати:

група А: Туреччина — Італія — 0:3, Уельс — Швейцарія — 1:1;

група В: Данія — Фінляндія — 0:1, Бельгія — Росія — 3:0;

група D: Англія — Хорватія — 1:0, Шотландія — Чехія — 0:2;

група Е: Польща — Словаччина — 1:2, Іспанія — Швеція — 0:0.

Завершальні ж зустрічі першого туру, як уже згадав, зіграють сьгодні. Силами поміряються Угорщина — Португалія, Франція — Німеччина.

Фото з вільних джерел