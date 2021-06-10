«Незвичайні пригоди в лісовій школі»

У Тернополі юні вихованці зразкового театру «Тріумф» палацу культури «Березіль» ім. Л. Курбаса зіграли виставу за мотивами книжки класика сучасної української дитячої літератури Всеволода Нестайка «Незвичайні пригоди у лісовій школі». Завдяки акторському таланту і сумлінній праці над образами персонажів діти дали глядачам можливість зазирнути у неймовірний світ, сповнений чудес і добра. За сценарієм, герої вистави потрапляють у країну Павутинію і заражаються вірусом ледачості, але дружба визволяє їх із пастки.

«Упродовж трьох останніх тижнів ми організовували покази вистав. За цей період вже вшістнадцяте зіграли перед публікою. У нашому театрі навчаються дітки від п’яти до сімнадцяти років. Дорослі групи зіграли соціальну виставу «На межі». У ній розкривається тема сучасних викликів, з якими стикаються старшокласники. А групи середнього віку — «Красуню і чудовисько», також «Рудий, чесний, закоханий» за мотивами книжки Яна Екхольма», — розповідає керівниця зразкового театру «Тріумф» Ліана Онуфрійчук-Красовська.

Група, яка зіграла «Незвичайні пригоди у лісовій школі», є найменшою за віком.

«Подобається, що співаю у цій виставі, бо це мені гарно вдається», — каже восьмирічна Христина Пік, яка грає роль вчительки музики.

«Сцена — вже мій другий дім. Дуже подобається виступати. У цій виставі я у ролі класного керівника. Тексти лише спочатку було складно запам’ятати. Головне, працювати над собою, тоді досягаєш успіху — глядачі аплодують нам, а керівниця нашого театру вручає грамоти», — розповідає Дарина Остапкевич.

Артем Коваль, який зіграв Вовчика Вовченка каже: «Мені особливо подобається театральний грим. Цього разу я перевтілився у вовка. Загалом виступати на сцені — це так само відповідально, як для дорослих робота. Дуже цікаво».

«Підготовка до вистави для мене є навчанням. Спочатку вдома читаємо сценарій, потім маємо репетиції. Найцікавішим є сам виступ перед публікою», — зізнається Христинка Захарків.

За словами Ліани Онуфрійчук-Красовської, для розвитку дітей дуже важливою є їхня участь у виставах і різних мистецьких проєктах та фестивалях. «Діти розкриваються під час такої роботи, вони стають упевненішими, збагачується їхній внутрішній світ. Торік через пандемію довелося перенести прем’єри вистав. Важливо навіть у такий складний для всіх період дбати про творче зростання діточок і розвивати їхні мистецькі таланти та здібності. Відкриття нового сезону у нашому театрі відбудеться у вересні».

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

На фото авторки: актори театру «Тріумф»; Дарина ОСТАПКЕВИЧ у ролі класного керівника.