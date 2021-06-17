Очікувані надходження значно перевищені

Власники та орендарі земельних ділянок Тернопільщини сплатили до місцевих бюджетів 154 мільйони 694,8 тисячі гривень плати за землю. Це перевищило очікувані надходження на 14,4 відсотка.

Додатково територіальні громади отримали 19 мільйонів 466,9 тисячі гривень. Приріст до торішніх січня-травня склав 37,8 відсотка або 42 мільйони 406,3 тисячі гривень.

Загалом же внесок юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, до місцевих скарбниць становить 135 мільйонів 751,3 тисячі гривень. Сплата більша від прогнозованих показників на 13 відсотків або на 15 мільйонів 576,6 тисячі гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження від юридичних осіб зі сплати за землю збільшилися на 39,5 відсотка або на 38 мільйонів 468 тисяч гривень.

Фізичні особи сплатили з початку цього року 18 мільйонів 943,5 тисячі гривень земельного платежу, що перевищило очікування на 25,8 відсотка або на три мільйони 890,2 тисячі гривень, а торішні надходження — на 26,2 відсотка або на три мільйони 938,3 тисячі гривень.

Плата за землю є одним із різновидів майнових податків, який у повному обсязі надходить у розпорядження територіальних громад. Відтак органи місцевого самоврядування зацікавлені в легальному використанні земельних ділянок, впорядкуванні земельних відносин, належній сплаті відповідних платежів. Самі ж землекористувачі та власники земельних ділянок мали би відповідально ставитися до своєчасної сплати податку, оскільки це їхній внесок у розвиток інфраструктури територіальної громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області