Роботодавці Тернопільщини сплатили майже 1,9 мільярда гривень єдиного внеску

Плюс 18,9 відсотка до очікуваних надходжень — такий результат сплати єдиного внеску роботодавцями Тернопільщини у травні цього року. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Відтак до бюджету додатково надійшло 60,5 мільйона гривень. «На соціальні гарантії роботодавці нашого краю спрямували 381,2 мільйона гривень платежу у травні, що на 100 мільйонів або 35 відсотків більше, ніж торік», — додав він.

Загалом упродовж січня-травня 2021 року від Тернопільщини надійшов один мільярд 889 мільйонів гривень єдиного внеску. «Додатково державна скарбниця отримала 261,7 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікування на 16,1 відсотка. Приріст платежу до п’яти торішніх місяців склав 377,6 мільйона гривень або 25 відсотків», — розповів очільник податкової служби краю.

Єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області