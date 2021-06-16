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Сільськогосподарська продукція придбана за ставкою ПДВ 14 відсотків. За якою ставкою її реалізовувати при подальшому пакування?

16.06.202116.06.2021Автор Богдан Дікальчук
Сільськогосподарська продукція придбана за ставкою ПДВ 14 відсотків. За якою ставкою її реалізовувати при подальшому пакування?

Відповідно до підпункту «г» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (ПКУ) починаючи з першого березня 2021 року встановлено ставку ПДВ у розмірі 14 відсотків по операціях із постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків застосовується до операцій з:

— постачання товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними в підпункті «г» пункту 193.1 статті 193 ПКУ), як виготовлених на митній території України, так і ввезених на митну територію України;

— ввезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом «г» пункту 193.1 статті 193 ПКУ), на митну територію України (крім операцій із ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 ПКУ).

Операції з вивезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом «г» пункту 193.1 статті 193 ПКУ) за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою.

Кодифікація товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складена та систематизована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Перелік таких кодів затверджено Законом України від 4 червня 2020 року за номером 674-IX «Митний тариф України».

Отже, якщо сільськогосподарська продукція відповідної групи кодів УКТ ЗЕД, в процесі пакування не змінює своїх властивостей та відноситься до тієї ж самої товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, то починаючи з першого березня 2021 року до операцій із постачання зазначеної сільськогосподарської продукції застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків як виробниками, так і посередниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області