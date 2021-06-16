Сільськогосподарська продукція придбана за ставкою ПДВ 14 відсотків. За якою ставкою її реалізовувати при подальшому пакування?

Відповідно до підпункту «г» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (ПКУ) починаючи з першого березня 2021 року встановлено ставку ПДВ у розмірі 14 відсотків по операціях із постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків застосовується до операцій з:

— постачання товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними в підпункті «г» пункту 193.1 статті 193 ПКУ), як виготовлених на митній території України, так і ввезених на митну територію України;

— ввезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом «г» пункту 193.1 статті 193 ПКУ), на митну територію України (крім операцій із ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 ПКУ).

Операції з вивезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом «г» пункту 193.1 статті 193 ПКУ) за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою.

Кодифікація товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складена та систематизована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Перелік таких кодів затверджено Законом України від 4 червня 2020 року за номером 674-IX «Митний тариф України».

Отже, якщо сільськогосподарська продукція відповідної групи кодів УКТ ЗЕД, в процесі пакування не змінює своїх властивостей та відноситься до тієї ж самої товарної позиції згідно з УКТ ЗЕД, то починаючи з першого березня 2021 року до операцій із постачання зазначеної сільськогосподарської продукції застосовується ставка ПДВ у розмірі 14 відсотків як виробниками, так і посередниками.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області