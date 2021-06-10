Тернопільщина вишиває рушник до Дня Незалежності

Наша область долучається до всеукраїнської акції «Рушник єднання» Асоціації земляцтв України. На полотні завдовжки 180 сантиметрів майстрині почали вишивати орнамент, притаманний Тернопільщині. Проєкт ініціювали з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

«Макет рушника отримали від громадської організації «Земляцтво буковинців в м. Києві «Буковина». Ми спільно з фахівцями обрали орнамент нашої області. Коли майстрині завершать роботу над рушником, відвеземо його в Київ. Там будуть зшиватися усі рушники з різних областей в одне полотно», — зазначає директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Володимир Сушко.

У Тернополі рушник почали вишивати майстрині творчого об’єднання «Берегиня» та ГО «Школа борщівської народної сорочки».

«За основу техніки вишивання та кольорової гами ми взяли орнамент, наданий із фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Працівники цього закладу надали нам зразок, найбільш характерний для Тернопільщини. Адже треба було обрати один мотив», — розповідає керівниця творчого об’єднання «Берегиня» Світлана Галущак.

Тернопільські мисткині вишивають на рушнику чорно-червоний геометричний орнамент. «Це ромб, у ньому відображено чотири кути і сторони, вони символізують дім. Чорний колір — це земля, рілля, тобто те, чим наша країна багата. А червоний колір — це любов і життя», — наголошує майстриня народної вишивки Галина Переймибіда.

Роботу над рушником планують завершити до Дня Незалежності України.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото Василя БУРМИ.