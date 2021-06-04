Територіальні громади отримали понад два мільярди податкових платежів

Упродовж січня-травня 2021 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло два мільярди 57,8 мільйона гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Це на 24,6 відсотка або на 406,5 мільйона більше аналогічного торішнього періоду. За словами очільника податкового відомства краю, серед основних джерел, які наповнюють скарбниці територіальних громад Тернопільщини, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю. «Надходження з податку на доходи фізичних осіб, скажімо, цього року склали один мільярд 388,8 мільйона гривень, що на 25,6 відсотка або на 282,8 мільйона гривень більше, ніж у січні-травні 2020 року», — деталізував головний податківець краю.

Наступний за рівнем надходжень — єдиний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів понад 337,5 мільйона гривень, що більше на 12,1 відсотка або на 36,4 мільйона гривень, ніж торік.

До місцевих скарбниць також спрямували 154,7 мільйона гривень плати за землю, 50,4 мільйона податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 45,2 мільйона акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

«Збільшення надходжень до бюджетів територіальних об’єднань — результат продуктивної спільної роботи податківців, лідерів громад та бізнесу», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області