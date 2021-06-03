Українці мають споживати чистий продукт

Тернопільський КХП відновлює роботу
а Тернопільському комбінаті хлібопродуктів нині кипить робота. За останні місяці, відколи на підприємстві змінилося керівництво, тут взялися за повну реконструкцію: відновлюють усі покрівлі — елеватора, млина, складів. Ремонтують і приміщення адмінбудівлі, щоб співробітники працювали у чистих, охайних і теплих умовах. Комбінат також готується до нового сезону врожаю, тож оновлює матеріально-технічну базу…
…А ще недавно підприємство занепадало і не працювало на повну потужність, каже заступник директора філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський КХП» Ярослав Котис. Він розповів, з якими проблемами довелося зіткнутися і як їх тепер розв’язують.
«Комбінат мав вигляд, як після війни, адже час своє зробив. За 30 років у розвиток підприємства майже нічого не вкладали. Тож у приміщеннях відвалюється плитка, а дорожнє покриття на території зруйноване. Нині завдяки порозумінню із керівництвом філії ми отримали майже п’ять мільйонів гривень і маємо можливість перекрити дах, відремонтувати підлогу на складах, а також модернізувати обладнання. Зокрема нам виділили 500 тисяч гривень на придбання автоматичної системи зволоження зерна та два мільйони гривень — на закупівлю комп’ютеризованої системи управління млином», — повідомив Ярослав Котис.
Колись Тернопільський КХП був найбільшим державним підприємством в області, проте з різних причин замість того, щоб розвиватися і приносити прибутки, комбінат втрачав колишню славу і занепадав. Василь Деревляний очолив його на початку 2021 року. Каже: був здивований, до якого стану довели таке потужне підприємство.
«Загальна територія комбінату нараховує понад шість гектарів, і я вважаю неправильним, коли на такий гігант приходить керівництво і просто байдуже спостерігає за тим, як він розвалюється. Ми отримали занедбану спадщину, проте нині помаленьку все відновлюємо, — підкреслив директор філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський КХП». — Так, дехто може скептично поставитися до того, що люди з політики займаються підприємницькими справами. Проте я вдячний колективу, який залишився, оцінив уже зроблену роботу та побачив, що ми можемо бути хорошими господарниками. А також за те, що допомагає нині відновлювати єдине в області державне підприємство. Вважаю, що лише спільними зусиллями можна вивести цей гігант з руїн».
Нині на підприємстві трудяться 116 осіб, середній вік працівників — 55—65 років. Керівництво каже, що це тільки на користь комбінату.
«Це, однозначно, досвід. Це ще «стара школа», люди підготовлені. Тож на всіх дільницях — млина, елеватора тощо — працюють справжні спеціалісти і хороші фахівці, які виготовляють продукцію, що відповідає всім стандартам», — підкреслив заступник директора філії Ярослав Котис.
Якість —передусім
Українець має споживати чистий продукт. У цьому переконаний Василь Деревляний, а тому поставив перед колективом комбінату завдання працювати тільки з доброякісним зерном.
«За такий короткий період наша принципова позиція щодо прийому зерна, яке відповідає всім вимогам, та помелу якісного борошна спрацювала. Сьогодні ми починаємо виходити на ринок України. Маємо домовленості та підписані договори про поставку продукції в інші регіони країни, — розповів директор підприємства і додав:
— Як показали результати дослідження нашої лабораторії, є багато зерна, зараженого сажкою чи ураженого фузаріозом, тож таку пшеницю ми не приймаємо, бо розуміємо, що цю продукцію буде споживати українець, а для його здоров’я це не корисно».
Якість зерна перевіряє виробничо-технологічна лабораторія. Її начальниця Тетяна Сліпенька працює на комбінаті вже понад 30 років.
«Раніше наше підприємство працювало над тим, щоб наростити темпи виробництва, збільшити обсяги зерна. Проте чомусь за останні роки зменшилися обсяги закупівлі та реалізації продукції. Коли до управління прийшов Василь Тимофійович, то він отримав підприємство в технічно недбалому стані. Кошти на модернізацію не виділяли, тож ми працювали доти, поки, якщо так можна сказати, не довелося поставити крапку. Тепер же розпочали ремонтні роботи, оновлюємо матеріально-технічну базу», — поділилася Тетяна Сліпенька.
Вона розповіла, що технологічна лабораторія проводить відбір проб зерна, згідно із ГОСТами, а випробувальна лабораторія здійснює аналізи зерна на відповідність класу, згідно із ДСТУ.
«За останній час багато зерна, яке не відповідало необхідним вимогам, ми просто не приймали, бо маємо випустити якісну продукцію: коли переробляємо пшеницю на борошно, то воно повинне відповідати всім нормам і мати хлібопекарські властивості, щоб споживач отримав високоякісний товар, — пояснила начальниця лабораторії. — Відзначу, що маємо багато приватних конкурентів, проте наш пріоритет і наша перевага в тому, що ми, на відміну від інших, випускаємо борошно без сажки та фузаріозу».
У результатах досліджень лабораторії Тетяна Сліпенька впевнена.
«Вони достовірні, передусім, через те, що в нас працює кваліфікований персонал із 30—35-річним досвідом роботи. Окрім того, наше обладнання перед початком збору нового врожаю і маркетингового року проходить повірку, коли експерти перевіряють техніку на правильність вимірювання», — додала начальниця лабораторії.
«У якості борошна наші споживачі можуть не сумніватися, — доповнює Василь Деревляний. — Його перевірили наші працівники та їхні родичі. Наприклад, мама нашого водія, якій уже 75 років, коли спробувала вперше спекти щось із муки, виготовленої на нашому комбінаті, була здивована і говорила, що з таким добрим борошном за все життя не працювала».
Потужне
виробництво
Нині на підприємстві заготовлюють пшеничне зерно, мелють борошно першого і вищого ґатунків, висівки. Комбінат оснащений сучасним технологічним млином — аналогом обладнання швейцарської фірми «Бюллер», що є світовим лідером борошномельного виробництва. Подібних млинів в Україні є ще два, а в області техніки такої потужності немає. Млин складається із двох виробничих ліній, які можуть виготовляти по 170 тонн продукції на добу.
У планах підприємства — запустити фасувальну лінію на 3 кг, щоб на місцевих ринках з’явилося тернопільське борошно і його могла придбати кожна господиня. Окрім того, комбінат планує щомісяця переробляти близько 4 тисяч тонн зерна на муку.
«І якщо хтось каже, що на державному підприємстві не можна щось зробити, то, знайте, це не правда. Я вважаю, що можна, якщо хотіти, — каже Василь Деревляний. — Переконаний, що завдяки якісній продукції позитивний результат від роботи комбінату матимуть і люди, і держава. Тим паче, що наша область — аграрна, ми можемо закуповувати зерно у своїх фермерів, у тих, хто вирощує добру пшеницю. Ми уже ведемо переговори з ними. Наше підприємство пропонує також добрі ціни і, повторюся, ставить за мету працювати тільки з доброякісним товаром».
Світлана ВЕЛИЧКО.