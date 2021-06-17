Минулої неділі на теребовлянському стадіоні «Колос» зібралися люди поважного віку. Центри розвитку спорту і фізичного виховання та соціальних послуг Теребовлянської міської ради запросили всіх, хто вже відсвяткував піввіковий ювілей, узяти участь у літній спартакіаді «Третій вік — уперед до перемог!»

Для прихильників здорового способу життя організатори запропонували цікаву і різноманітну програму — біг на 60 метрів, штовхання ядра, фігурне водіння велосипеда, шахи, шашки, настільний теніс, дартс, конкурси «Універсальний спортсмен» та «Універсальний силач». У змаганнях, окрім господарів, узяли участь команди із Шумська і Луцька.

До проведення спартакіади долучилися і працівники обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», які взяли на себе відповідальність за проведення стартів із фігурного водіння велосипеда, а також за суддівство конкурсу «Універсальний спортсмен».

Цікаві та напружені баталії завершилися перемогою команди господарів.

Фото з архіву центру