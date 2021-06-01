Відображення товарів, митна вартість яких не перевищує 150 євро

Відповідно до підпункту 196.1.16 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України (ПКУ) операції з ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не є об’єктом оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, передбачено, що до розділу II «Податковий кредит», зокрема, включаються обсяги ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів.

Відповідно до форми податкової декларації з ПДВ у рядках 11.1, 11.2 та 11.3 відображаються ввезені на митну територію України товари, необоротні активи з основною ставкою, ставкою 7 відсотків та зі ставкою 14 відсотків відповідно.

Враховуючи, що при ввезенні на митну територію України товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, ПДВ не сплачувався, то підстав для відображення в розділі II «Податковий кредит» декларації обсягів придбання таких товарів не має.

Відповідно до пункту 3 розділу V згаданого порядку в рядку 2.1 розділу I «Податкові зобов’язання» вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 та пункту 195.2 статті 195 розділу V ПКУ. У рядку 2.2 розділу I «Податкові зобов’язання» вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування відповідно до розділу V, підрозділу 2 розділу XX ПКУ та міжнародних договорів (угод).

Враховуючи, що вивезення за межі митної території України товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, незалежно від обраного митного режиму, не є об’єктом оподаткування, то відображенню в рядках 2.1 та 2.2 декларації такі операції не підлягають.

Разом із тим, у рядку 5 декларації вказуються, зокрема, обсяги операцій із постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 ПКУ включені до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування.

Для платників податку, які заповнюють рядок 5 декларації, обов’язковим є подання додатка 5.

Отже, в податковій декларації з ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, не відображаються, а операції з вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму таких товарів, вказуються у рядку 5 з обов’язковим поданням додатка 5.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області