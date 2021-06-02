Внесок Тернопільщини до державного бюджету

Упродовж січня-травня 2021 року платники Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України понад один мільярд 846,9 мільйона гривень податків. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

«Індикативні показники виконано на 105,8 відсотка. Відтак казна нашої країни додатково отримала від Тернопільщини 101,8 мільйона гривень», — деталізував посадовець.

— Попри випробування коронакризою, — наголосив Михайло Яцина, — та невтішні сподівання, оскільки бізнес переживає труднощі у зв’язку із карантинними обмеженнями, суб’єкти підприємництва області все ж дотрималися принципу повноти сплати податків та проявили свою соціально відповідальну позицію. Отож і маємо такий результат. ­

Він також зазначив, що приріст цьогорічних надходжень до п’яти торішніх місяців склав 48,7 відсотка або 604,5 мільйона гривень. У розрізі основних платежів найбільше надійшло податку на додану вартість (923,4 мільйона), податку на прибуток підприємств (200,9 мільйона) та акцизного податку (10,3 мільйона. А це відповідно на 365,7 мільйона, 58,9 мільйона та 3,6 мільйона гривень більше, ніж торік.

Загалом цього року внесок платників нашого краю до зведеного бюджету склав три мільярди 904,7 мільйона гривень. Порівняно із аналогічним торішнім періодом надходження збільшилися на 34,9 відсотка або на два мільярди 893,7 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області