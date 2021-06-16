Завжди раді позмагатися

Уже втретє сільські фізкультурники краю визначили лауреатів обласних змагань «Найкраща спортивна громада Тернопільщини», присвячених Олімпійському дню. Їх організаторами зголосилися стати управління фізичної культури та спорту разом із департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації, місцевий осередок Національного олімпійського комітету України і тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос», а спонсором — компанія «Контінентал Фармерз Груп».

На стадіоні у Великих Гаях, який уже багато разів ставав ареною стартів прихильників здорового способу життя, ще перед початком змагань не міг не запримітити старих, так би мовити, знайомих. І всі, з ким привітався, запевнили, що знову з радістю погодилися взяти участь в аматорських баталіях. Що не кажіть, а більш ніж за сімдесятирічну історію «Колоса» ветерани передали своїм дітям й онукам отой неповторний змагальний дух, що його завжди сповідувало сільське товариство.

На церемонії відкриття голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман, перший заступник місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, ветеран спорту Павло Клочко, звісно ж, не могли про цю обставину не згадати. Особливо в зв’язку з тим, що і нинішні школярі поважають фізкультуру і спорт, узявши участь у символічному пробігу з нагоди Олімпійського дня. Організатори, як і зазвичай, потурбувалися про пам’ятні подарунки для них.

На завершення ж урочистостей головний суддя, голова територіальної організації «Колоса» Георгій Гунтік нагадав присутнім про програму стартів, до якої увійшли найбільш популярні серед сільських фізкультурників види спорту. І невдовзі після привітання учасників художньої самодіяльності завирували і напружені баталії.

У двох вагових категоріях гирьовиків перемогли Микола Сясько з Микулинецької та Арсен Кучма з Байковецької територіальних громад Тернопільського району. На другу сходинку п’єдесталу піднялися Мирослав Бучинський з Великогаївської громади Тернопільського та Олег Петренко з Васильковецької Чортківського районів. А на третю — Олександр Шпичук із Залозецької ОТГ Тернопільського та його тезка Олександр Темечко з Гусятинської ОТГ Чортківського районів.

Допоки розгорталася напружена суперечка на волейбольних і футзальних майданчиках, поступово прояснилася ситуація з переможцями і призерами змагань із шахів, шашок і настільного тенісу. У першому з двох турнірів інтелектуалів Василь Цільо з Гусятинської ОТГ випередив Івана Войтовича з Микулинецької громади і Степана Олійника з Козівської. А серед жінок у рідних стінах не було рівних Тетяні Хемій.

Натомість серед шашкістів фаворити теж не підвели. Переміг Орест Пелихата із Золотниківської громади, за ним Микола Янчинський із Козівської і Степан Козловський із Микулинецької. А серед жінок ще одна господарка турніру Ольга Дорош випередила Ірину Романюк із Великих Бірок.

Під час же баталій майстрів малої ракетки друзі-конкуренти щиро привітали з перемогою Ангеліну Николишин з Озернянської ОТГ і Сергія Ізб’янського з Великогаївської. Другими фінішували Анастасія Колтуцька з Гусятинської громади та Андрій Шемилюк із Залозецької, третіми — Мар’яна Джердж із Великогаївської і Петро Іванків з Васильковецької.

Згадаймо і лауреатів у турнірі з дартсу — Івана Бойка із Золопотіцької ОТГ Чортківського району, Ігоря Кульку з Козівської громади Тернопільського і Віктора Гудя з Гусятинської ОТГ Чортківського районів. Аби вже після цього повідомити імена лауреатів турнірів з волейболу і футзалу. Суперечка аматорів гри над сіткою завершилася перемогою волейболістів з Великобірківської громади, які випередили господарів і команду Козівської громади.

А серед майстрів шкіряного м’яча на п’єдестал пошани піднялися футзалісти з Васильковецької, Микулинецької і Гусятинської територіальних громад.

Нарешті, апогей обласних змагань — перетягування каната. Цього разу всіх на свій бік перетягнули богатирі з Байковецької ОТГ. Господарі — другі, канатоборці з Васильковецької ОТГ — треті.

Іще трохи часу знадобилося суддівській колегії, аби визначити найсильніших у командному заліку. Суперечка дванадцяти збірних колективів фізкультури завершилася перемогою господарів. За ними сусіди з Великобірківської ОТГ і фізкультурники з Микулинецької громади. До шістки найкращих колективів фізкультури також увійшли Васильковецька, Гусятинська і Байковецька ОТГ.

На фото автора — під час змагань у Великих Гаях