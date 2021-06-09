Змагалися ті, хто ніколи не заблукає

Відкрита першість області зі спортивно-туристського орієнтування, присвячена Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, традиційно відбулася в парку Національного відродження. Змагання, як і зазвичай, провели під егідою всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Спорт для всіх у парках і скверах».

Спільною працею їх організували обласні комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (директорка Оксана Пшенична) та центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Володимир Ванджура).

Не варто, мабуть, нагадувати про те, що відразу після церемонії відкриття урочистий настрій учасників змінився очікуванням непростих випробувань — пошуком розташованих у парку контрольних пунктів. Молодшим учасникам у вікових групах 10—16 років та 35-річним і старшим, а також сімейним парам їх необхідно було віднайти за вибором. Решті — в заданому напрямку з поступовим зростанням номерів. Ті з учасників, які віднайшли більше контрольних пунктів за коротший проміжок часу, і завоювали призові місця.

Серед наймолодших не було рівних Аліні Жук та Іванові Кутраню. У старшій дитячій групі перемогу відсвяткували Ірина Легкун та Арсен Ткачук. А серед ветеранів відзначилися Галина Фалінська та Андрій Легкий. Натомість баталії сімейних пар, в яких узяли участь діти віком до десяти років та їхні батьки чи родичі, принесли успіх Мар’янові Цапаю та його брату Євгену. Друге місце вибороли Сергій Бощ із сином Олександром, третє — Роман мороз із сином Назаром.

Суперечка ж на дистанціях у заданому напрямку завершилася перемогою в своїх вікових групах Інни Матвіїв, Назарія Скалецького, Тараса Чорного Оксани Мороз та Івана Заставного.

Фото організаторів