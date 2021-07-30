Чи можна подати уточнюючу декларацію за періоди, які вже перевірялися?

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контрольному органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ (пункт 86.2 ст. 86 ПКУ). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податкове повідомлення-рішення приймається в порядку, передбаченому статтею 58 ПКУ, керівником (його заступником або уповноваженою особою) контрольного органу протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем вручення платнику податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта перевірки, та надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

Слід зазначити, що нормами ПКУ не заборонено платникам податків подання уточнюючих декларацій (розрахунків) під час проведення контрольним органом камеральної перевірки за звітний (податковий) період, який перевіряється контрольним органом.

При цьому, якщо за результатами камеральної перевірки контрольним органом виявлено заниження податкового зобов’язання та вручено платнику податків акт такої перевірки, то платник не має право подавати уточнюючу податкову декларацію (розрахунок) за звітний період, що був охоплений такою перевіркою, оскільки вже встановлено факт заниження податкового зобов’язання, про що зазначається в акті камеральної перевірки та донарахована сума за результати такої перевірки буде автоматично відображена в ІКП після вручення податкового повідомлення-рішення за умови відсутності інформації про початок процедури адміністративного або судового оскарження.

Платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок (з урахуванням термінів продовження, зупинення або перенесення термінів її проведення) не має права подавати уточнюючі податкові декларації (розрахунки) до поданих ним раніше податкових декларацій з відповідного податку і збору за звітний (податковий) період, який перевіряється контрольним органом (пункт 50.2 статті 50 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області