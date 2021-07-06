Гідно постояли за честь краю

У Хмельницькому відбулися фінальні змагання третьої літньої Гімназіади України з вільної боротьби серед учнів закладів загальної середньої освіти нашої держави. На килимах спортивного комплексу місцевого національного університету свою майстерність продемонстрували понад чотири сотні юних борців і борчинь 2004—2005-го і 2006—2008 років народження.

За честь збірної нашого краю гідно постояли юні спортсмени з Борщева, Скали-Подільської, Теребовлі, Збаража, Вишнівця і Тернополя. Їм виявилося до снаги завоювати дві золоті і три бронзові медалі. Насамперед, без сумніву, необхідно згадати про тріумф вихованок Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, учениць спеціалізованої школи №17 I—III ступенів імені В. Вихруща, сестер Вероніку і Катерину Кондратенко, які тренуються під керівництвом свого батька Сергія Кондратенка.

Першій із них не було рівних у суперечці атлеток старшої вікової групи, чия вага не перевищує 46-ти кілограмів. А в молодшій віковій групі аналогічного успіху у ваговій категорії до 58-ми кілограмів домоглася Катерина Кондратенко.

Бронзовими ж призерами змагань стали підопічний тренерів Збаразької ДЮСШ Петра Короля та Олександра Шафранського Ілля Вінтонович (до 44-х кілограмів) та вихованці ОДЮСШ із літніх видів спорту Руслан Сірак (до 75-ти кілограмів), який у Тереболві займається під керівництвом Володимира Перхалюка, і ще одна підопічна Сергія Кондратенка Надія Шимків.

У цій й же віковій групі у ваговій категорії до 41-го кілограма Назар Баньковський із Вишнвця зупинився за корок від п’єдесталу, ставши у підсумку п’ятим. Юнака тренують Петро Король та Олег Борисевич.

Щиро вітаємо наших школярів з успішним виступом і бажаємо нових спортивних звершень на Всесвітній гімназіаді.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: Сергій КОНДРАТЕНКО разом зі своїми підопічними після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву автора