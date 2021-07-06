Із думкою про новий сезон

Протягом трьох днів наприкінці минулого тижня в Підгородньому тривали Всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків і дівчат трьох вікових груп. Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту помірялися силами з ровесниками з Львівської, Волинської і Київської областей.

Розпочали юні стріляючі лижники з дуельної стрільби з пневматичних гвинтівок. Серед наших земляків найкращу влучність у своїх вікових групах продемонстрували Владислав Мартина, Анна Чикірда, Тарас Тарасюк та Ольга Процик. Призерами ж стали Ростислав Бучковський, Ірина Тарасюк, Софія Шпікула, Катерина Ціх, Олександр Гапонюк, Ірина Герасимчук, Юлія Пришляк та Олена Доценко.

Другого ж змагального дня на них очікував крос-спринт на дистанціях від трьох до півтора кілометра. І знову юні тернопільські біатлоністи були серед головних претендентів на перемогу. Честі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани в своїх вікових групах удостоїлися Євген Капуш, Ірина Тарасюк і Назарій Тесельський. Компанію ж на подіумі їм склали Соломія Сидяга, Михайло Шептицький, Костянтин Марценюк, Олексій Качурай, Іванна Драбик та Олена Гнот.

Нарешті, завершальним видом стартів стала гонка на лижеролерах. Переможцем у молодшій віковій групі став Костянтин Марценюк. Із другим часом фінішували Олексій Качурай, Ірина Герасимчук, Назарій Тесельський, Ольга Процик, із третім — Євген Капуш, Іванна Драбик, Олександр Дацько, Анна Чикірда та Аліна Бауер.

Юні тернопільські біатлоністи — переможці і призери змагань тренуються під керівництвом Тетяни Бурик, Василя Кирилюка, Людмили Сагайдак, Ігоря Починка, Іллі Камоцького та Івана Стецюка.

На фото: переможці і призери змагань.

Фото О. МАРЦЕНЮК