Коли звітний податковий розрахунок може бути довідковим

Форма та порядок подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для своєчасного отримання пенсійних та соціальних виплат було впроваджено розрахунок з типом «Звітний» як «Довідковий» та додатки до нього, що містять персоніфіковані відомості.

У розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» зазначається інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат (сьомий абзац пункту 1 розділу III згаданого порядку).

Відтак, відповідно до норм порядку розрахунок та додатки до нього з типом «Звітний» як «Довідковий» подаються платником єдиного внеску в разі необхідності призначення поза межами звітного періоду застрахованим особам пенсії або матеріального забезпечення, або страхових виплат та містять виключно інформацію щодо таких осіб.

Одночасно податківці повідомили, що інформацію щодо осіб, зазначених у розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий», необхідно також дублювати в розрахунку за відповідний звітний період.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області