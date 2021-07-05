Літо — змагальна пора

В оздоровчому комплексі «Лісовий» у Скоморохах Чортківського району нині рай для дітей. Нещодавно юні фізкультурники, які в ньому відпочивають, узяли участь у традиційних змаганнях «Спортивне літо».

Організатори з обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх підготували для них дванадцять різноманітних випробувань на розвиток швидкості, координації рухів, влучність.

За успіхи в кожній з естафет переможці отримували «талони здоров’я», які після завершення стартів змогли обміняти на відзнаки, нагородну атрибутику з логотипом «Спорт для всіх» і друковану продукцію від традиційного спонсора — видавництва «Школярик».

Фото з архіву організаторів