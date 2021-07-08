Можна і через електронний кабінет

В електронному вигляді облікова картка фізичної особи — платника податків за формою №1ДР та заява про внесення змін до Державного реєстру за формою №5ДР подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи — платника податків. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО). Форма 5ДР» приватної частини електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС, при цьому платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, в електронному вигляді.

Для приєднання до згаданих заяв сканованих копій документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних, платнику необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми» (формат файлу pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Контрольний орган видає реєстраційний номер облікової картки платника податків в терміни:

— протягом трьох робочих днів — у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;

— до п’яти робочих днів — у разі звернення до будь-якого податкового органу.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяв, та пред’явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

З рекомендаціями щодо подання заяв через електронний кабінет фізичні особи можуть ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці: «Головна/Фізичним особам/Подання відомостей для реєстрації фізичної особи/внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків через електронний кабінет.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області