Незаконну торгівлю підакцизними товарами виявили працівники податкової

Нещодавно працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту головного управління ДПС у Тернопільській області провели перевірку господарського об’єкту, в якому здійснювалася незаконна торгівля підакцизними товарами без наявності ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Також встановлено факт зберігання тютюнових виробів без марок акцизного збору.

Під час перевірки про ці порушення було повідомлено працівників головного управління Нацполіції у Тернопільській області. З обігу вилучені підакцизні товари на загальну суму близько 1,7 тисячі гривень.

Розрахункова сума штрафних (фінансових) санкцій складає

понад 50 тисяч гривень. Окрім того, за фактами виявлених порушень винних осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області