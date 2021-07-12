Отримали 11650 електронних цифрових підписів

Упродовж першого півріччя цього року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області надали 49012 адміністративних послуг. Порівняно з торішніми січнем-червнем кількість наданих послуг збільшилася на 1621.

Найчастіше відвідувачі зверталися, аби отримати картку платника податків чи внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Такою послугою скористалися 20587 осіб. Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків отримали 10769 наших краян. Ще 4872 жителі Тернопільщини зверталися для отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, а 2877 — для реєстрації платниками єдиного податку.

Із початку року платники Тернопільського краю отримали 11650 сертифікатів електронного цифрового підпису. Адже у час карантинних обмежень наявність електронного цифрового підпису забезпечує цілодобовий доступ до електронних сервісів податкової служби в режимі онлайн у зручний для себе час доби, без відвідання установ. Варто мати на увазі, що в приміщенні Центру обслуговування платників Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області