ПДВ сплатили більше, ніж торік

У першому півріччі цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили один мільярд 39,3 мільйона гривень податку на додану вартість. «Плюс до очікуваних надходжень склав 16,9 мільйона гривень, а приріст до торішніх січня-червня перевищив 391,7 мільйона гривень цього платежу», — розповів виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

У середньому щомісяця цього року бізнес нашого краю перераховував до держбюджету 173,2 мільйона гривень ПДВ — на 60,5 відсотка або на 16,9 мільйона гривень більше, ніж торік.

«Станом на початок липня цього року в ГУ ДПС області було зареєстровано 3354 платники податку на додану вартість. Значна частка суб’єктів господарювання, які є платниками цього платежу, юридичні особи — 2755, а також 499 приватних підприємців», — розповів посадовець.

Варто зауважити, що порівняно з січнем-червнем минулого року фактична кількість платників податку на додану вартість зросла на 79 осіб: плюс 29 юридичних осіб та 50 підприємців.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області