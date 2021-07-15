Плата за землю суттєво поповнила місцеві скарбниці

Із початку цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 192 мільйони 322,7 тисячі гривень плати за землю. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Виконання індикативних показників склало 116,4 відсотка, тож додатково платники спрямували для територіальних громад 27 мільйонів 118,5 тисячі гривень. Приріст до торішніх січня-червня склав 41 мільйон 540 тисяч гривень або 27,5 відсотка.

Понад 84 відсотки земельної плати — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували з початку року 162 мільйони 69,5 тисячі гривень плати за землю. Це на 19 мільйонів 118,6 тисячі гривень більше, ніж очікувалося, та на 33 мільйони 475,5 тисячі гривень більше, ніж за торішнє перше півріччя.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши 30 мільйонів 253,2 тисячі гривень плати за землю. Сплата перевищила очікувані надходження на сім мільйонів 999,9 тисячі гривень, а плюс до січня-червня 2020 року склав вісім мільйонів 64,5 тисячі гривень.

«Варто зауважити, що плата за землю — це бюджетоформуючий платіж територій Тернопільщини, тому його адміністрування на особливому контролі. Акцент у цьому напрямку роботи податківці ставлять на те, аби жоден гектар ріллі, пасовищ, земельних ділянок, які виділені під ведення бізнесу, не пройшов повз оподаткування», — зазначив заступник начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Петро Якимчук.

До того ж динаміка сплати податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, значною мірою залежить від активної позиції лідерів громад, які повинні докладатися до того, щоб всі суб’єкти господарювання та громадяни виконувати свої податкові зобов’язання. «Легальна підприємницька діяльність, впорядкування земельних відносин з усіма землекористувачами та власниками земельних угідь і пильний контроль за податковою дисципліною тих, хто використовує землю задля комерційного зиску, — передумови бюджетного успіху громад», — наголосив податківець.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області