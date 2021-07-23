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Податкові міліціонери ліквідували нелегальне виробництво алкогольних напоїв

23.07.202123.07.2021Автор Богдан Дікальчук
Податкові міліціонери ліквідували нелегальне виробництво алкогольних напоїв

Під час проведення операції «Спирт» працівники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури припинили діяльність двох підпільних виробництв алкогольних напоїв. Перекрито і канали їх розповсюдження через мережу Інтернет та службу кур’єрської доставки.

Незаконну діяльність організували двоє жителів області, у домоволодіннях яких виготовляли і фасували фальсифікат під виглядом горілки та коньяку. Замовлення на алкогольні напої приймалися через спеціалізований інтернет-сайт.

До протиправної діяльності також були залучені близькі знайомі і родичі порушників, які розповсюджували незаконно виготовлену алкогольну продукцію та її відправку замовникам через служби кур’єрської доставки. Причому з метою маскування протиправної діяльності у товаросупровідні документи вносилися недостовірні дані щодо вмісту вантажу.

Після санкціонованих обшуків виявлено та вилучено близько 2800 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (коньяк, горілчана продукція), які розлиті у так звані бег-ін-бокси та пластикову тару, що заборонено законом, 180 літрів рідини з різким запахом спирту, смакові есенції для коньячних і горілчаних виробів, пристрої для змішування спиртосуміші (купажу), спиртометри, фільтри, значна кількість пластикової та картонної тари, інше знаряддя, яке використовувалося у протиправній діяльності.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей та знарядь виробництва становить близько 900 тисяч гривен. Вирішується питання про накладення на них арешту.

Також вживаються заходи щодо блокування інтернет-сайту з розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області