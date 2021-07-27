Порадували наставників

Початок Олімпіади в Токіо тернопільські майстри «королеви спорту» відзначили наприкінці минулого тижня участю в чемпіонаті Хмельницької області з легкої атлетики серед дорослих. Своїх наставників наші земляки потішили непоганими здобутками.

Передусім необхідно відзначити вихованця Тернопільської ОДЮСШ Данила Буженіна. Підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука, перевищивши норматив кандидата в майстри спорту (10,6 секунди), переміг у спринті на 100 метрів. І в «довгому» спринті на 200 метрів так само фінішував першим — 22,3 секунди.

Підкорені в секторі для стрибків у висоту планки на висоті відповідно 200 і 160 сантиметрів заслужено дозволили тріумфувати Назарові Вовчку і Дарії Міхеєвій. А друге місце виборов ще один підопічний ветерана тренерського корпусу Євгена Кармелюка, майстер спорту, нині наставник «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт» Віктор Ворко.

Після баталій у потрійному стрибку на п’єдестал пошани також піднялися наші атлети, якими опікуються Михайло Васірук і Наталія Гавронська. Переміг Ігор Танасійчук — 14 метрів 23 сантиметри. Срібний призер Максим Пупко зупинився на позначці 12 метрів 94 сантиметри. А Роман Пухонський у найкращій спробі приземлився на відстані 12 метрів 15 сантиметрів.

Не залишилися без нагород і метальники тренерів Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського. У метанні списа найкращою стала Дарина Мостова. До того ж виборола друге місце в штовханні ядра. Натомість Ігор Маргусь із Володимиром Гінзулою, вперше штовхнувши «доросле» ядро вагою 7,260 кілограма, удостоїлися честі піднятися на підсумкові друге і третє місця.

Нарешті, в бігові на 1500 метрів переконливо заявила про себе вихованка Зборівської ДЮСШ Марія Мочук, якою опікується Володимир Небельський. Виборола третє місце в суперечці зі старшими конкурентками.

На фото: дворазовий переможець відкритого чемпіонату Хмельницької області Данило БУЖЕНІН.

Фото з архіву Федерації легкої атлетики Тернопільської області.