Постануть перед судом

Слідчими головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури завершено розслідування кримінального провадження стосовно організованої злочинної групи, яка займалася виготовленням та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Фальсифікат під виглядом горілки та коньяку різних марок розливався в скляну тару з використанням підроблених марок акцизного податку та реалізовувався фізичним особам на території Тернопільської та ряду інших областей.

Усього у членів організованої групи вилучено близько двох тисяч літрів спирту, більше 1,2 тисячі пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, близько тисячі підроблених марок акцизного податку, а також значну кількість порожньої тари, корків та етикеток, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. На вказані товарно-матеріальні цінності накладено арешт.

За результатами досудового розслідування трьом особам повідомлено про підозру в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими в складі організованої групи. Організатору, крім цього, повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні та використанні при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів підроблених марок акцизного податку.

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Фото пресслужби ГУ ДФС у Тернопільській області