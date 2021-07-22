Повернули заборговану зарплату

У січні-червні цього року 94 підприємства Тернопільщини виплатили понад 11,5 мільйона гривень заборгованої зарплати. Такий результат індивідуальної роз’яснювальної роботи, яку провели фахівці головного управління ДПС в області з керівниками юридичних осіб-боржників.

Загалом же до просвітницького діалогу було запрошено 96 таких осіб. Відтак працівникам виплатили зарплатний борг, а бюджети отримали 2,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 3,4 мільйона гривень єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи — основа надходжень місцевих бюджетів, то органи місцевої влади долучаються до спільних заходів із податківцями. З початку цього року на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників сімох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після цього шість із них виплатили 3,4 мільйона гривень заборгованої зарплати, 605,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 335 тисяч гривень єдиного внеску.

На засіданнях комісій заслухали також керівників 55-ти підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Тож 51 підприємство підвищило рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджетів додатково надійшло 2,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,7 мільйона єдиного внеску.

Роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення рівня оплати праці проводилася також із 440 підприємствами та організаціями краю. Позитивний результат — 403 з них підвищили рівень виплати заробітної плати, а бюджети отримали 7,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 8,3 мільйона єдиного внеску додатково.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у червні суб’єкти господарювання офіційно працевлаштували 5160 осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області