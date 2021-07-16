Щедрий медальний ужинок у Скадовську

Вихованець Бучацької ДЮСШ Юрій Морський став переможцем всеукраїнських змагань з важкої атлетики «Хто ти, майбутній олімпійцю?» серед юнаків та дівчат віком до п’ятнадцяти років. Турнір, організований Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом України і ВФСТ «Колос», позавчора завершився в Скадовську Херсонської області.

У змаганнях взяли участь понад півтори сотні учасників із шістнадцяти областей нашої держави. І серед них — шестеро вихованців Бучацької ДЮСШ. Наші земляки, до речі, згаданим «золотом» не обмежилися. Ще трьом товаришам Юрія виявилося до снаги покласти до скарбнички збірної краю по срібній медалі. Віце-чемпіонами в своїх вагових категоріях стали Денис і Максим Павлюхи і Назар Нановський. Тож у командному заліку збірна Тернопільщини виборола третє місце, поступившись лише важкоатлетам із Луганської та Одеської областей.

Цікава деталь. Новоспечений переможець Юрій Морський і Назар Нановський виступали в одній ваговій категорії до 81-го кілограма. Й останній учинив гідний опір Юрієві, програвши за сумою двоєборства лише шість кілограмів. Якщо в ривку Юрій підняв 86, а в поштовху — 102 кілограми, то Назар відповідно — 82 і 100 кілограмів.

Молодший на рік від суперників Денис Павлюх у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 49-ти кілограмів, у ривку підняв над головою 50, а в поштовху — 58 кілограмів, набравши в сумі 108 кілограмів. Нарешті, Максим Павлюх у ваговій категорії до 61-го кілограма в ривку підкорив 77, у поштовху — 86 кілограмів. Його сума — 163 кілограми. Свій внесок до загальнокомандного успіху зробили також Володимир Морпак та Іван Матура.

Юні бучацькі важкоатлети тренуються під керівництвом Ярослава Козюпи та Ігоря Павликівського.

Фото з інтернет-сторінки Бучацької міської територіальної громади