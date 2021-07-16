Спортивне літо в розпалі

Фахівці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» не втомлюються мандрувати оздоровчими таборами нашого Тернопільщини. Прагнуть, аби всі діти, які в них відпочивають, узяли активну участь у традиційних фізкультурно-оздоровчих стартах «Спортивне літо».

Ось і нещодавно побували в двох із них. Спочатку в стаціонарному дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Барвінок», який знаходиться в Мшанці неподалік Тернополя. Там на юних фізкультурників очікували п’ять різноманітних естафет — «Швидкі та спритні», «Баскетбол», «Мішечки в ціль», «Фрізбі» і «Боулінг».

Наступного ж дня «Спортивне літо» завітало до маленьких відпочивальників заміського оздоровчого табору «Сокіл» у Чорному лісі. І знову — азартна боротьба в кожній із дев’яти запропонованих естафет. Аякже інакше — чим більшу кількість разів доможешся успіху, тим більше призів у нагороду дістанеться.

Нагородну атрибутику з логотипом «Спорт для всіх», призи і друковану продукцію від спонсора стартів, видавництва «Школярик після завершення змагань, до речі, отрима кожен з учасників.

На фото: під час стартів у «Барвінку».

Фото з архіву центру