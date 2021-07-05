Старти школярів

З нагоди олімпійського дня і Дня селища в Гусятині на стадіоні «Збруч» провели спортивні змагання. Участь у них узяли чотири команди школярів закладів загальної середньої освіти.

Під час азартних естафет юним прихильникам олімпійського руху довелося продемонструвати свої швидкість, спритність, влучність. Скажімо, переправитися в обручах, перенести м’ячик на тенісній ракетці, продемонструвати футбольну майстерність тощо.

Баталії завершилися перемогою учнів із Постолівки. Другими фінішували господарі з місцевої ЗОШ, третіми їхні ровесники з Городниці. Переможців і призерів заступник Гусятинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Віктор Гудь нагородив подарунками від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

Фото з архіву організаторів