Успіхи тернопільських шашкістів

Протягом десяти днів у чарівному селі Світязь на Волині тривали баталії чемпіонату України з шашок-64 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Понад пів сотні дорослих і молодих прихильників інтелектуальної гри віком до 23-х років із чотирнадцяти областей нашої держави визначили найсильніших у класичній грі та рапіді.

Серед них і п’ятеро вихованців Тернопільського регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт» з обласного навчально-реабілітаційного центру. Під час баталій у рапіді відзначилися Ольга Концевич і Мар’яна Хримко, які піднялися на другу і третю сходинку п’єдесталу пошани. Не так успішно склалися справи в чоловічому турнірі — восьме місце посів Руслан Пронозюк, десяте — кандидат у майстри спорту Степан Кушнір. А в суперечці молоді Софія Фасолько та Андрій Андрушишин посіли підсумкові четверті позиції.

Не менш напружено проходив і чемпіонат України з класичних шашок. У непростій боротьбі з гідними конкурентами в турнірі за швейцарською системою в сім турів бронзову медаль молодіжної першості завоював Андрій Андрушишин. У той же час Софія Фасолько, змагаючись за коловою системою, знову стала четвертою.

Натомість під час турнірів дорослих піднятися на п’єдестал пошани нашим землякам не пощастило. За крок від нього зупинилася Ольга Концевич, п’ятими фінішували Мар’яна Хримко і Степан Кушнір, десятим — Руслан Пронозюк.

Тернопільські шашкісти тренуються під керівництвом майстра спорту Пантелеймона Яблонського. «Інваспорт» висловлює щиру подяку колективові обласного навчально-реабілітаційного центру та його директорці Ірині Король за розуміння та спіпрацю в підготовці спортсменів, а також супровід дітей і за чудове їхнє дозвілля у вільний від гри час.

На фото: бронзовий призер молодіжного чемпіонату України з шашок-64 Андрій АНДРУШИШИН.

Фото з архіву організаторів