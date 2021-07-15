Зі скаргою варто поспішити

Пунктом 12 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520 визначено, що рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних набирає чинності в день прийняття відповідного рішення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому рішення може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Згідно з пунктом 56.3 статті 56 Податкового кодексу України (ПКУ) скарга подається до контрольного органу вищого рівня в письмовій або електронній формі засобами електронного зв’язку (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 ПКУ) протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контрольного органу, що оскаржується.

Подання скарги в електронній формі засобами електронного зв’язку здійснюється платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Відповідно до пункту 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», скарга щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних подається платником ПДВ у строки, визначені статтею 56 ПКУ, з наступного дня після набрання чинності рішенням комісії регіонального рівня.

Згідно з пунктом 5 порядку скарга подається платником ПДВ в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог згаданих Законів України за номерами 851, 2155 та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2020 року за номером 261 (додаток 1).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області