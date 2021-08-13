Чи включає підприємець до доходу отриманий кредит

Згідно з підпунктом 14.1.258 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) фінансовий кредит — кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 177.1 статті 177 розділу IV ПКУ оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб-підприємців, які отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.

Враховуючи те, що отримання фізичною особою-підприємцем кредиту відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначені строки, то протягом дії договору кредиту сума кредиту не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.

При цьому необхідно зазначити, якщо сума кредиту не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи-підприємця та оподатковується на загальних підставах.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області