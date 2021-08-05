Далі — без Андрія Шевченка

Хочеш-не-хочеш, але розповідь про другий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги доведеться розпочати з новин про національну збірну України. На початку цього тижня стало відомо, що Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера після завершення чинного контракту з Українською асоціацією футболу.

Для вітчизняних прихильників гри мільйонів звістка, відверто кажучи, стала доволі несподіваною, адже перед тим ішлося про те, що наставник продовжить роботу з головною командою країни і під час відбіркових ігор чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Тож, без сумніву, сприйняли її неоднозначно. Особливо з огляду на те, що наші улюбленці зуміли пробитися до чвертьфіналу перенесеного на рік Євро-2020. Від думок про те, що Андрій Шевченко вирішив не ризикувати репутацією після невдалого старту в кваліфікації майбутньої світової першості, де в трьох стартових поєдинках удалося домогтися лишень трьох нічийних підсумків, до чуток про те, що молодий і перспективний коуч не домовився з асоціацією про покращені умови подальшого співробітництва. Чи, зрештою, дійшов думки, що йому вже час на повний голос заявити про себе роботою в одному з престижних клубів Старого континенту.

Як би там не було, але вже найближчого понеділка, дев’ятого серпня, в асоціації пообіцяли назвати ім’я нового головного тренера збірної України. Кандидатів на вакантну посаду, відверто кажучи, небагато. Від 70-річного Мирона Маркевича, який опікується всіма національними збірними, до Сергія Реброва. Останній, як подейкують, уже радився з юристами стосовно дострокового розірвання контракту зі своїм новим клубом — «Аль-Айн» з Об’єднаних Арабських Еміратів. Мої колеги, до речі, вже встигли довідатися про деякі особливості угоди з клубом з ОАЕ. Мовляв, у ній є пункт про те, що Сергій Ребров може залишити команду достроково, причому без жодних компенсацій, якщо йому запропонують роботу в національній збірній.

Зрештою, очікувати залишилося недовго. А нам час повернутися до підсумків другого туру вітчизняної першості. Гравці донецького «Шахтаря» у виїзному матчі зі «Львовом» змогли відкрити рахунок лише на 73-й хвилині після другого поспіль у цьому чемпіонаті влучного удару свого новачка Лассіни Траоре з Буркіна-Фасо. Мінімальною перевагою не задовольнилися, порадувавши своїх прихильників ще й двома влучними ударами бразильців. На 85-й хвилині відзначився Дентіньо, а в компенсований до другого тайму час — ще один новачок Педріньо. Тож цілком закономірні 3:0 на користь гірників.

Натомість київські динамівці, так би мовити, не відкладали в довгу шухляду свою перевагу над рівненським «Вересом» у першому для себе матчі регулярного турніру. Вже на шостій хвилині на табло НСК «Олімпійський» світилися цифри 2:0. Авторами двох голів-близнюків стали Денис Попов і його досвідчений тезко Денис Гармаш.

Удалося підопічним Мірчі Луческу, який за цією зустріччю спостерігав із ложі почесних гостей (пізніше стало відомо, що наставник біло-синіх переніс після гри операцію), перевершити гірників і за кількістю забитих голів — 4:0 на користь «Динамо». Ще перед перервою (42-га хвилина) потроїв перевагу своєї команди Олександр Тимчик. А незадовго до фінального свистка остаточний підсумок зустрічі ударом з одинадцятиметрового установив Віктор Циганков. Цілком справедливе покарання, до речі, було призначене за порушення правил саме проти нього.

Нарешті третій поєдинок туру, який варто виокремити — зустріч «Інгульця» із «Зорею». Після двох дублів на старті вболівальники дочекалися і першого в новому сезоні хет-трику. Його автором став півзахисник гостей Владислав Кочергін. Два перші його голи виявилися так званими швидкими — на шостій і сьомій хвилинах. А «трюк із капелюхом» гравцеві вдався на 51-й хвилині. Пізніше одного з найкращих у складі луганців підтримали і двоє новачків команди, які вийшли на заміну під завісу гри. Мова про бразильця Даніеля Крістіана та Овусу Фрімпонга з Гани — 5:1 на користь «Зорі».

Інші результати другого туру: «Колос» — «Металіст-1925» — 1:0, «Минай» — «Олександрія» — 1:0, «Чорноморець» — «Дніпро-1» — 0:3, «Маріуполь» — «Десна» — 1:2, «Ворскла» — «Рух» — 2:0. Причому після завершення останньої зустрічі дочекалися і першої в сезоні тренерської відставки. Гості відразу змінили Івана Федика на добре всім відомого білоруського фахівця Леоніда Кучука, який раніше вже очолював «Рух».

Тож без урахування того, що динамівці провели на матч менше, після двох турів лідирують «Десна» і «Шахтар», в яких по шість очок.

Матчі третього туру розпочнуться сьогодні, 6 серпня, і завершаться наступного понеділка, 9 серпня.

На фото: автор першого в чемпіонаті хет-трику Владислав КОЧЕРГІН.

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