Композиція Олега Шупляка прикрасила монету до 30-річчя Незалежності України

За ескізом відомого митця з Бережан, заслуженого художника України Олега Шупляка виготовили пам’ятну монету до 30-річчя Незалежності України. Як повідомляють у Національному банку України, вона продовжує серію «Відродження української державності», присвячену доленосній події, що відбулася 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада ухвалила історичний документ — Акт проголошення Незалежності України.

«На початку травня представники відділу нумізматики НБУ запропонували мені взяти участь у конкурсі. Я подав проєкт, який створив на основі картин минулих років, — розповідає Олег Шупляк. — Я живописець, нумізматикою до цього часу не займався. У процесі роботи над ескізом монети довелося вивчати багато технічних деталей. Часомісткою є адаптація живописної роботи до технічних вимог нумізматики. До речі, для виробництва цієї монети використали лазерне гравіювання, що є своєрідним ноу-хау на цьому етапі».

Особливість монети, яка створена за композицією Олега Шупляка, полягає і в тому, що вона з одного боку є кольоровою. Для такого оздоблення застосували технологію тамподруку. Над виробництвом монети працював творчий колектив, до якого входив також скульптор Володимир Атаманчук, а програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов.

На аверсі монети зображено безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки — один із символів України. На тлі композиції — малий Державний Герб України і написи: Україна, 2021. Також вказаний номінал монети — 5 гривень, і розміщено логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку, що символізує код нації і є матеріальним носієм генетичної інформації, а півколом розміщено напис «30 років Незалежності України».

Тираж монети становить 50000 штук, з них 15000 — у сувенірній упаковці.

Тема Незалежності України займає почесне місце в творчості Олега Шупляка. У 1991 році художник започаткував серію «Двовзори», яку присвятив Незалежності рідної країни. За словами митця, ця серія вже налічує понад 200 робіт.

«Цьогоріч ювілейна дата, і дуже приємно, що експертна рада відібрала мою роботу. Для мене, для моєї родини і друзів це престижно. Багато майстрів дуже високого класу брали участь у цьому конкурсі. Пишаюся, що мій проєкт було відзначено серед робіт професіоналів такого рангу», — каже Олег Шупляк.

Додамо, що з нагоди 30-ї річниці Незалежності НБУ вводить в обіг ще три пам’ятні монети із серії «Відродження української державності» — номіналом 10 гривень зі срібла, оздоблена тамподруком, тиражем 3000 шт.; номіналом 50 гривень зі срібла, оздоблена локальною позолотою, тиражем 500 шт. і номіналом 250 гривень із золота, тиражем до 400 шт. Додатково Національний банк до цього свята викарбує нову інвестиційну монету України.

Підготувала Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото із сайту НБУ.