Лялька-мотанка і вишивка — це одне ціле

Тернопільські вишивальниці організували творчу зустріч із виготовлення ляльок-мотанок. Кожна майстриня, яка долучається до ініціативи, створює берегиню для себе і своєї родини. Завершити роботу планують до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Саме тоді презентуватимуть витвори, в які вкладають тепло, душевну енергетику і любов, завдяки чому лялька-мотанка стає справжньою берегинею.



«Ляльки-мотанки будуть у вишитих сорочках. Кожна з нас самостійно підбирає візерунок до вбрання своєї берегині, — розповідає майстриня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасниця творчого об’єднання «Берегиня» Надія Луцишин. — Мотанка і вишивка — це одне ціле. Деколи виготовлення сорочки для ляльки займає стільки ж часу, скільки вишиття виробу для людини. Першу ляльку-мотанку я створила в 2018 році під час майстер-класу під керівництвом відомої в нашому місті майстрині Алли Шушкевич. Відтоді я захопилася такою діяльністю. А загалом — це продовження родинної традиції. Адже мої спогади щодо мотанок пов’язані з дитинством, зокрема із бабусею, яка виготовляла їх. До речі, в мене досі зберігаються нитки, які використовувала бабуся. Якщо для себе вишиваю сорочку, з тих ниточок намагаюся взяти кілька».

Майстрині працюють ретельно над кожною деталлю. Адже виготовлення ляльки-мотанки є кропіткою працею, яка потребує особливого творчого підходу і душевного настрою.



«Під час нашої творчої зустрічі виготовляли голову і тулуб ляльки. На її обличчі намотали хрест — восьмикутну зірку. Вона є елементом, що дуже часто зустрічається в українській орнаментиці як у вишивці, так і в ткацтві, — каже майстриня народних художніх промислів, яка очолює творче об’єднання «Берегиня», Світлана Галущак. — Такі творчі зустрічі тернопільських майстринь, які проводимо в Тернопільській бібліотеці №4 Етно-центрі, до карантинних обмежень організовували раз на два тижні. Тепер, після тривалої перерви, почали відновлювати нашу традицію».

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі. Після виготовлення ляльок-мотанок майстрині планують організувати виставку та цікаву імпрезу, де можна буде оглянути їхні вироби.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ.

Фото зі сторінки ТО «Берегиня».