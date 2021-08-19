Місцеві бюджети отримали 66,5 мільйона акцизного податку

За сім місяців цього року від суб’єктів господарювання Тернопільщини надійшло до державного бюджету 16,1 мільйона гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів. Зокрема, від виробництва горілчаної продукції — 6,5 мільйона, а від виробництва пива — 9,6 мільйона гривень.

Місцеві ж бюджети Тернопільщини отримали за сім місяців 66,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Найбільша сума надійшла від реалізації на території області тютюнових виробів — 27,6 мільйона гривень — 41,5 відсотка від загальної суми надходжень. Від продажу алкогольних напоїв надійшло понад 24 мільйони гривень (36,2 відсотка), а від реалізації пива — 14,8 млн грн (22,3 відсотка).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області