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Місцеві бюджети отримали 66,5 мільйона акцизного податку

19.08.202119.08.2021Автор Богдан Дікальчук
Місцеві бюджети отримали 66,5 мільйона акцизного податку

За сім місяців цього року від суб’єктів господарювання Тернопільщини надійшло до державного бюджету 16,1 мільйона гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів. Зокрема, від виробництва горілчаної продукції — 6,5 мільйона, а від виробництва пива —  9,6 мільйона гривень.

Місцеві ж бюджети Тернопільщини отримали за сім місяців 66,5 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Найбільша сума надійшла від реалізації на території області тютюнових виробів — 27,6 мільйона гривень — 41,5 відсотка від загальної суми надходжень. Від продажу алкогольних напоїв надійшло понад 24 мільйони гривень (36,2 відсотка), а від реалізації пива — 14,8 млн грн (22,3 відсотка).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області