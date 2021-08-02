Облік доходів і витрат підприємцями на загальній системі оподаткування

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року за номером 261 «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення».

Пунктом 1 розділу І згаданого порядку за номером 261 визначено, що на підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід/понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Облік доходів і витрат ведеться в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі засобами електронного кабінету у порядку, встановленому законодавством (пункт 2 розділу І порядку).

У разі ведення обліку доходів і витрат у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана виконувати записи розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом створення нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи (пункт 3 розділу І порядку).

При веденні обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету (пункт 4 розділу І порядку).

При веденні обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету самозайнята особа зобов’язана отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді. Після отримання самозайнятою особою кваліфікованого сертифіката відкритого ключа така особа здійснює операції з ведення обліку доходів і витрат відповідно до ПКУ безкоштовно.

У типовій формі, яка ведеться в електронному вигляді, в тому числі засобами електронного кабінету, допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення (пункт 5 розділу І порядку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області