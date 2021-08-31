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Про звітність не варто забувати

31.08.202131.08.2021Автор Богдан Дікальчук
Про звітність не варто забувати

Форму декларації акцизного податку, Порядок її заповнення та подання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 розділу І згаданого порядку за кожний встановлений Податковим кодексом України (ПКУ) звітний період незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку, заповнюють та подають відповідні розділи та додатки до декларації суб’єкти господарювання, які відповідно до пункту 212.1 статті 212 ПКУ є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

Згідно з пунктом 212.1 статті 212 ПКУ платниками акцизного податку, зокрема, є:

— особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

— особа — суб’єкт господарювання, постійне представництво, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

— особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Відповідно до змін, внесених до ПКУ Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», з першого січня 2021 року до підакцизних товарів віднесено рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно з вимогами порядку за номером 14 розрахунок акцизного податку по операціях із ввезення та продажу рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється платниками податку у додатку 1 до декларації «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 ПКУ)» із перенесенням суми податку у розділ Б декларації.

Поряд із цим, платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 ПКУ є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює та подає розділ «Д» та додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації з проставленням нулів, оскільки поки що ПКУ не визначено ставку оподаткування для таких операцій.

Податківці також зазначили, що згідно з підпунктом 49.2 прим.1 пункту 49.2 статті 49 ПКУ платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, а також платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Отже, з першого січня 2021 року суб’єктам господарювання, що є виробниками або імпортерами рідин, що використовуються в електронних сигаретах та мають відповідну ліцензію, необхідно подавати декларацію із здійсненням розрахунку акцизного податку в додатку 1 до декларації та перенесенням суми податку у розділ Б декларації за відповідними операціями.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області