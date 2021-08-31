Про звітність не варто забувати

Форму декларації акцизного податку, Порядок її заповнення та подання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 розділу І згаданого порядку за кожний встановлений Податковим кодексом України (ПКУ) звітний період незалежно від того, чи провадили платники господарську діяльність у звітному періоді та чи виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку, заповнюють та подають відповідні розділи та додатки до декларації суб’єкти господарювання, які відповідно до пункту 212.1 статті 212 ПКУ є платниками акцизного податку та мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

Згідно з пунктом 212.1 статті 212 ПКУ платниками акцизного податку, зокрема, є:

— особа, постійне представництво, які виробляють підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;

— особа — суб’єкт господарювання, постійне представництво, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України;

— особа — суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Відповідно до змін, внесених до ПКУ Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», з першого січня 2021 року до підакцизних товарів віднесено рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно з вимогами порядку за номером 14 розрахунок акцизного податку по операціях із ввезення та продажу рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється платниками податку у додатку 1 до декларації «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 ПКУ)» із перенесенням суми податку у розділ Б декларації.

Поряд із цим, платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 ПКУ є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює та подає розділ «Д» та додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації з проставленням нулів, оскільки поки що ПКУ не визначено ставку оподаткування для таких операцій.

Податківці також зазначили, що згідно з підпунктом 49.2 прим.1 пункту 49.2 статті 49 ПКУ платники, визначені підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 ПКУ, а також платники, які мають чинні (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Отже, з першого січня 2021 року суб’єктам господарювання, що є виробниками або імпортерами рідин, що використовуються в електронних сигаретах та мають відповідну ліцензію, необхідно подавати декларацію із здійсненням розрахунку акцизного податку в додатку 1 до декларації та перенесенням суми податку у розділ Б декларації за відповідними операціями.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області