Відповіді на конкретні ситуативні запитання

Відповідно до першого абзацу пункту 52.1 статті 52 Податкового кодексу України (ПКУ) за зверненням платників податків у паперовій або електронній формі контрольний орган, визначений підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, надає їм безоплатно індивідуальні податкові консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контрольний орган, протягом 25-ти календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контрольним органом. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на отримання індивідуальної податкової консультації понад 25-денний строк, але не більше п’ятнадцяти календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків у паперовій або електронній формі до закінчення строку, визначеного першим абзацом цього пункту (дев’ятий абзац пункту 52.1 статті 52 ПКУ).

Пунктом 52.4 статті 52 ПКУ встановлено, що індивідуальні податкові консультації надаються:

— в усній формі — контрольним органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, а також державними податковими інспекціями;

— у паперовій та електронній формах — контрольним органом, визначеним підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, крім державних податкових інспекцій.

Для отримання відповідей на конкретні ситуативні запитання, які стосуються конкретних операцій необхідно звернутися відповідно до статті 52 ПКУ до контрольних органів із наданням відповідних первинних документів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області