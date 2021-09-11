Часопис енергетичного поля

Національний проєкт «Книга рекордів України» поповнився найсвіжішим рекордом Тернопільщини, який засвідчив, що село Яблунів Чортківського району , найфестивальніше в Україні. Про рекорди, якими пишається Україна і Тернопільщина, та хто може стати рекордсменом і що рухає такими людьми , розмовляємо із уповноваженим представником Книги рекордів України , тернополянином, який у 1998 році переїхав у столицю, заслуженим артистом України, провідним майстром сцени Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, Лауреатом мистецьких премій , композитором Олександром Бурміцьким.

Бурміцький: Я завжди тішуся успіху земляків. Вітаю організаторів фестивалів села Яблунів! Пишаюся, що таке досягнення додалося до понад 20 тисяч рекордів України. Захоплююся ентузіазмом, який так нам притаманний.

– Що рухає людьми, які встановлюють рекорди, у чому унікальність України у вимірі Національного проєкту «Книга рекордів України»?

Бурміцький:Ми спільно творимо історію України, в собі, на своєму робочому місці, в громаді. Ми любимо її по-своєму. Але є речі, які об’єднують усіх нас, – це визначні звершення та факти, що стосуються сьогодення країни, у якій ми живемо. І нам є чим пишатися. Завдяки проєкту «Книга рекордів України» мільйони людей дізнаються про видатне, неповторне, самобутнє і унікальне, наше. Це імідж держави, популяризація гарних ідей розвитку суспільства, досягнення, які прагнуть повторити і поліпшити. Про те , що інтерес до Книги величезний свідчать заявки, які щодня надходять, хоч не всі вони стають рекордами.

– А які критерії рекордопридатністі ?

Бурміцький : Рекордом може вважатися унікальна подія, тобто така, яка трапляється в житті рідко. Це має бути важкодоступне явище, його складно повторити без спеціальної підготовки. А ще заявлений претендент на рекорд повинен мати чіткі числові параметри, показники, які можна виміряти, порахувати.

-Коли все це є, починається процедура встановлення рекорду.

Бурміцький: Якщо заявка підтверджується, є процедура підготовки до реєстрації рекорду: визначається координатор , який веде переписку із заявником для збору додаткових матеріалів- відео, фото, свідчень. Якщо доказової бази достатньо, відбувається публічна реєстрація в присутності великої кількості громадськості і журналістів. Після цього рекорд заноситься до Книги рекордів України під своїм реєстраційним номером і залишається там назавжди. Бо рекорди можна вдосконалювати. Так, представники команди «Агропродсервіс» – «Тернопільлський м’ясокомбінат» спільно з тернопільськими рестораторами кілька років тому, заявили, що приготують ковбасу рекордних розмірів. До них черкасці встановили такий рекорд, приготувавши 365 м. ковбаси. Технічні заміри реєстратора засвідчили, що м»ясний виріб тернополян сягнув 547 метрів і восьми сантиметрів і став рекордним на цей час. Хоч межі вдосконалення нема.

– Національний проєкт «Книга рекордів України» працює дев»ятнадцять років. Ви були на фіксації рекордів у різних куточках країни, що рухає тими людьми, які прагнуть щось зробити гідне цієї Книги?

-Бурміцький: «Я чи ми це можемо, ми можемо це робити краще за інших» – дуже сильна думка, яка рухає людей чи колективи вперед. Найсильніша мотивація – особистісна. Людина чи колектив однодумців повинні розуміти для чого вони це роблять, не завжди для пошуку свого місця під сонцем чи доведення чогось важливого для себе, хоч це також складова прагнення до успіху. Скажімо, тернопільський фронтмен гурту «СКАЙ» Олег Собчук потрапив до Книги рекордів України, як перший український артист, який проїхав найбільшу відстань зі Сходу на Захід на велосипеді за мінімальний час. Він відправився у велотур Україною з метою популяризації здорового способу життя. Наш друг композитор Василь Дунець став рекордсменом України з вельми гарного приводу – у його творчому доробку найбільше пісень, присвячених сім’ї та родині.Їх у нього – 42. Ще серед тернопільських свіжих рекордів – в одному приміщенні 50 людей виконували масаж… вогнем. Вони довели, що немає нічого неможливого. Я був на Тернопільщині з фіксацією рекордів до Дня незалежності в різні роки, коли у нас розгорнули найдовший в Україні , майже десятикілометровий синьо-жовтий прапор навколо Тернопільського ставу і в селищі Гусятин випекли найбільший коровай, який заважив понад 600 кг і мав у діаметрі чотири метри, сягнувши висотою до двох метрів. Хліб-рекордсмен несли тоді стадіоном стронгмени на чолі з найсильнішим чоловіком України та світу Василем Вірастюком. Несподіваний був рекорд у категорії «Спорт, риболовля», коли піймали найбільшого коропа вагою 32 кг 210 г.Старожила озера Уляники, що на Київщині, після фіксації рекорду повернули у водойму. До речі, озеро тепер вважається національним рекордсменом України. Є й рекорд наймасовішого поцілунку. В Луганську був зафіксований, коли цілувалося 2 745 пар, а через кілька років його «побили» 4 474 закохані пари Львова, Дніпропетровська та Києва . Тобто , діапазон унікальності рекордів – безмежний.

-Статистика засвідчує, що в скандинавів конкуренція міжособистісна дуже слабка, вони не будуть в груди себе бити, аби щось комусь довести. А от народи Вірменії, Азербайджану або Грузії- основні клієнти книги рекордів. А як українці ?

– Наші люди мають потребу виражати своє вміння, знання, силу якимось незвичним, креативним способом. Тут українцям немає рівних. А фіксація рекорду – це неабияке свято, воно дає людям популярність! Досить активна категорія «масові заходи». Національний колорит чи не основна окраса наших рекордів. Серед них, зафіксований у Центральному парку культури та відпочинку імені М. Горького, де понад 400 студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди станцювали наймасовіший гопак в Україні з нагоди Всесвітнього Дня вишиванки. У Чернівецькому Музеї народної архітектури та побуту встановили рекорд України з наймасовішого виконання пісні “Червона рута”. Легендарну пісню Івасюка заспівали три з половиною тисячі людей. . В рамках заходів, присвячених 30-річчю святкування Дня Незалежності України, розгорнули найдовший, рекордний, двохсот метровий рушник України «Чернігівщини дерево-життя – могутній України оберіг».

Дуже яскравий рекорд був на Тернопільщині минулоріч . До Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України працівники Приватного агропромислового підприємства «Дзвін» склали солом’яний синьо-жовтий стяг із 160-ти рулонних тюків, і коло ферми села Косів відділку Звиняч встановили рекорд України . На День Соборності представники Хмельниччини і Тернопілля встановили рекорд України, піднявши до неба синьо-жовті стяги. Представники Книги рекордів України зафіксували найбільшу кількість державних прапорів на одній локації, понад три тисячі.

Серед найсвіжіших рекордів України і «Наймасовіший танець з 100 і більше учасниками в умовах карантину». Встановили його дітлахи Тернополя віком від 7 до 14 років. Або ще один рекорд. Волонтерка Алла Чонгар і боєць АТО Володимир Данко узаконили свої стосунки. Їхні друзі влаштували для молодят масштабне святкування просто неба. Привітати наречених прийшли сотні гостей. Подія увійшла до Книги рекордів України, як найбільш масове весілля України, організоване за лічені дні.

Є рекорди України, зафіксовані паралельно і в Книзі рекордів Гіннеса. У квітні 2012 р. безпрецендентний український проєкт «Пісня об’єднує нас» став світовим рекордсменом, як найтриваліший у світі телемарафон національної пісні, яка звучала 110 годин 3 хвилини 27 секунд! У ньому взяло участь 1500 солістів, 275 колективів, а разом із технічним та адміністративним персоналом – 2012 осіб. Так ми показали наскільки українська пісня мелодійна, душевна, пристрасна, лірична й патріотична. Потрапило до світових рекордів і найдовше безперервне читання поетичних творів. Впродовж 19-ти діб студенти та викладачі Острозької академії читали “Кобзар” Шевченка, а це 11 250 творів.

Є унікальний чоловік із Буглова Лановецького району, який проживає зараз у Володимир-Волинському, Анатолій Бойко. Його майстерність з оздоблення яєчної шкаралупи металом та камінням, використовуючи різьбу по шкаралупі, стала рекордною в України за цією технікою. А цьогоріч він встановив одразу два світових рекорди — “Максимальна кількість отворів, просвердлених у шкаралупі гусячого яйця” (52 745 отворів діаметром 0,02 мм) та в номінації “Максимальна кількість отворів, просвердлених у шкаралупі курячого яйця” (33 тисячі 436 отворів діаметром з людську волосину, вибивши на ньому трипільські символи: “Всевидяче око”, “Мати-Берегиня”, “Знак безкінечності”).

-Я знаю, що голова редакційної ради Національного проєкту “Книга рекордів України”, та відомий на всю Україну рекордсмен Олег Іваненко, встановив також світовий рекорд. Він після отриманої ще в юності травми, змушений пересуватися виключно на інвалідному візку, проплив 62 кілометри Ла-Маншем за 18 годин!

Бурміцький: Кажуть, що багато речей вважалося неможливими, аж поки не були зробленими. Мета Книги рекордів України – популяризувати незвичне, несподіване, неймовірне, на що здатні люди. Не так давно майже півсотні дітей з інвалідністю підкорили Говерлу. Разом з батьками, волонтерами та лікарями-реабілітологами вони здійснили 12-годинне сходження на найвищу точку українських Карпат та встановили національний рекорд.

Отже, в Книзі рекордів – життя України, багате, соковите, яскраве. Це часопис з енергетичним полем людей небайдужих , особистостей , які хочуть зробити довкілля цікавішим, змістовнішим і, таким чином, долучаються до розвою України, створення її позитивного іміджу. А ще це доказ того, як багато в нас талановитих і креативних людей, яким вистачає натхнення, сили та вміння досягати рекордів, повірити в себе і рухатися далі.

– 15 вересня у Олександра Бурміцького 60-річний ювілей. Як на мене, то можна фіксувати 55-річчя вашої творчої діяльності, оскільки перші музичні твори, композиції на баяні, у вас з»явилися у п»ятирічному віці… Десятки пісень молодого композитора в різні роки ставали шлягерами, ми з вами зробили чи не рекордну кількість радіопрограм у ефірі обласного радіо, де залишилася рідною для нас обох «кругла студія». Чи не хотіли б ви зробити заявку на фіксацію рекорду України на найбільшу кількість музичних творів свого авторства ? До речі, якими цифрами виражається ваш творчий доробок??

Бурміцький:Геніальна ідея! Я ніколи про це не думав! Я майже 20 років працюю в Академічному ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України, якщо порахувати пісні , які написав для ансамблю, в яких є кореневе слово «кордон», їх буде до п»яти десятків, а таких, що виконує ансамбль,( я готую диск) – 75. А починаючи із тих музичних композицій, що знає студія Тернопільського обласного радіо, то є в межах трьохсот творів. Я творчий чоловік, тому якось і не придавав арифметиці значення. Просто заскочений цією ідеєю!

-Журналісти можуть бути лише при фіксації рекорду чи й самі подавати заявку, якщо вважають, що людина чи подія гідні Книги рекордів України? Може я за вас поклопочуся?

Бурміцький: Я не знаю цього (сміється). Нас вчили, що треба, щоб люди оцінили твою роботу, а самому про себе заявляти ніби не скромно. Але треба подумати, бо ця ідея з рахуванням прийшла щойно і тільки ми з вами знаємо про неї!

-Я щиро буду вашою групою підтримки. Подавайте заявку! Наразі, дякую за розмову. Вітаю вас з ювілеєм, хай планка особистих рекордів постійно підвищується. Нехай вашу творчість завжди супроводжують високі ноти успіху.

Бурміцький: А я своїм землякам і всім, хто читає всеукраїнське видання «Сільський господар», бажаю міцного імунітету від усього: хвороб і конфліктів , інформації, яка розгойдує віру в краще, від мутантних і чужорідних порушників, які хочуть втручатися в наше життя. Будьте завжди переможцями , рекордсменами власної справи. Здоров»я, миру і кращої долі кожному зокрема і нашій Україні.

Л.Островська

Тернопіль-Київ