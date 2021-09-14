Чи можуть різнитися фіскальні касові чеки РРО та ПРРО

Форма та зміст розрахункових документів встановлені «Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вимоги згаданого положення поширюються на розрахункові документи, створені РРО/програмним РРО, крім розрахункових проїзних та перевізних документів на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білетів державних лотерей, квитанцій на послуги поштового зв’язку.

Отже, основні реквізити фіскального касового чека, визначені цим положенням, однакові для чеків, створених РРО та програмним РРО. Про відмінності щодо реквізитів, які не повинен містити чек програмного РРО, наприклад заводський номер РРО, чи про відмітку режиму роботи онлайн/офлайн, яку не повинен містити чек РРО, зазначено в пункті 2 розділу ІІ положення та у примітці до форми чеку (додаток 1 до положення).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області