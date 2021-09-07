З нагоди 30-ї річниці Незалежності України в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді підготовлено бібліографічний покажчик «Тридцять молодих митців, спортсменів, бізнесменів України, які творять її історію сьогодні».

За останніх 30 років у нашій державі виросло нове покоління громадян, хоч іще молоде, але вже загартоване буремними подіями, нестійкою економікою та новими викликами. Ровесники Незалежності успішні й амбітні, відкриті до нових ідей та змін, готові жити і працювати задля процвітання своєї держави. Сучасна тридцятирічна молодь — це креативні та сміливі люди, здатні руйнувати стереотипи минулого, мислити прогресивно. Історії з життя саме таких особистостей представлені у бібліографічному покажчику, який нещодавно побачив світ.

На 70-ти сторінках ми розповідаємо про ровесників Незалежності, які свої таланти, вміння і знання спрямовують на розвиток українського суспільства: олімпійських чемпіонів Дмитра Підручного та Жана Беленюка, видатних шахісток сестер Анну і Марію Музичук, актрису Анастасію Зюркалову, волонтерку Марію Артеменко, автора проєкту з діджиталізації України «Дія» Михайла Федоріва, художника і кліпмейкера Леся Панчишина, автора онлайн-платформи «Prometheus» Івана Примаченка, засновника ГО «Центр інтелектуального та громадського розвитку» Володимира Антківа та ін.

Покажчик доповнено списком друкованих та електронних джерел. Він буде цікавим для широкого загалу. Нехай ці історії надихають вас на особисті перемоги та звершення.

Ірина ГРИЦИШИН, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу ТОБМ.