Успіхи в олімпійських дисциплінах

У Києві визначилися лауреати чемпіонату України з велосипедного спорту на відкритому треку в олімпійських номерах програми. За нагороди сперечалися дорослі та юніори з чотирнадцяти областей нашої держави.

Серед тих, кому усміхнулася удача, і вихованець Тернопільської ОШВСМ Владислав Щербань. Підопічний заслуженого тренера України Володимира Павелка переміг у командній гонці переслідування на чотири кілометри. Переможну естафету продовжив Віталій Гринів, який також нині удосконалює майстерність в обласній ШВСМ і тренується під керівництвом Володимира Павелка. Разом із львівським атлетом Романом Гладишем стали чемпіонами в парній гонці «Медісон».

Натомість вихованець Тернопільської ОДЮСШ Артем Авдалян у командному спринті зупинився за крок від п’єдесталу, фінішувавши четвертим.

Фото з архіву обласного осередку Федерації велосипедного спорту України