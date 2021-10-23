Михайло ЯЦИНА: «Про новації податкового законодавства, застосування РРО та функціонування електронних сервісів ДПС

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області вчора, 22 жовтня, відбулася традиційна інтернет-конференція. Начальник податкового відомства Михайло Яцина поспілкувався онлайн з усіма охочими про реєстратори розрахункових операцій, електронні сервіси, податкові новації.

— Сьогодні у платників податків, — сказав перед початком пан Михайло, — є можливість отримати всю необхідну інформацію, довідки, консультації, подати звітність до податкових органів без особистих візитів до податкової служби. Для цього на вебпорталі ДПС України забезпечено доступ до низки безкоштовних електронних сервісів (https://tax.gov.ua).

Тож під час карантину варто максимально користуватися послугами ДПС дистанційно, усвідомити переваги такого формату спілкування з податковими органами. Адже скориставшись онлайн-сервісами вебпорталу ДПС, платник матиме можливість отримати всю необхідну інформацію без особистих візитів до центрів обслуговування платників.

А ось і перше запитання:

— Які види електронних підписів необхідні, аби розпочати працювати з програмним РРО?

— Щоб відкрити, закрити зміну чи відправити електронні чеки на фіскалізацію потрібен підпис уповноваженої особи (касира) або підпис печатки з номером (печатка каси). Для отримання сертифікату печатки з номерами не обов’язково мати фізичну печатку.

Наприклад, в організації є одна каса і два касири, які позмінно на ній працюють. Для цього є два варіанти організації роботи касирів з КЕП для роботи з ПРРО. Перший — необхідно отримати підписи на всіх касирів. Тобто, три КЕП з різними прізвищами, іменами по батькові для того, щоб кожен касир мав змогу зі своїм електронним підписом відкрити чи закрити зміну на цій касі. А другий — організація отримує один підпис печатки для каси. Тоді будь-який касир використовує саме цей сертифікат при роботі з програмним РРО.

Зверну увагу також на те, що електронні підписи касирів та печаток мають бути обов’язково зареєстровані у контрольному органі.

— Цікавить, яку кількість печаток необхідно реєструвати, якщо є декілька програмних РРО?

— Чинним законодавством у сфері проведення розрахунків за товари, роботи чи послуги у готівковій та безготівковій формі не передбачено обмежень щодо кількості електронних печаток під час їх реєстрації суб’єктом господарювання, який має декілька ПРРО.

При цьому за допомогою одного сертифікату електронного підпису та/або печатки можна працювати одночасно тільки на одному ПРРО і тільки одним касиром. Тому при одночасному використанні декількох ПРРО необхідно мати відповідну кількість зареєстрованих касирів, щодо яких було подано повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

— Який термін проведення камеральної перевірки при декларуванні доходів за податковою амністією?

— Відповідно до пункту 15 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України одноразова (спеціальна) добровільна декларація підлягає перевірці у спеціальному порядку протягом шістдесяти календарних днів, що настають за днем подання відповідної декларації.

— Мені відмовили в податковій знижці. Які саме є обмеження щодо її отримання?

— Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту — фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контрольний орган і має про це відмітку у паспорті.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику ПДФО в звітному податковому році, не може перевищувати суми його річного загального оподатковуваного доходу, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Податкового кодексу України.

Якщо ж платник ПДФО до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

— Чи потрібно додатково скачувати програмне забезпечення для того, аби користуватися електронним кабінетом?

— Користування електронним кабінетом не потребує встановлення окремого програмного забезпечення. Вхід до приватної частини електронного кабінету здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ, кабінет — 122.

Також знову зауважу — скористатися податковими електронними сервісами стало ще простіше. Мінцифри та Державна податкова служба України спростили вхід до електронного кабінету. Для швидкого входу користувач може скористатися QR-кодом:

— обрати спосіб входу Дія та «Отримати код»;

— відсканувати QR-код;

— підтвердити особу через мобільний додаток «Дія» та підписати запит.

Електронний кабінет, до речі, працює цілодобово, крім часу, необхідного для його технічного обслуговування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області