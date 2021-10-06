Позитивна тенденція до зростання

Упродовж дев’яти місяців 2021 року платники податків перерахували до місцевих бюджетів краю майже 4,1 мільярда гривень. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Сергій Бабій.

Це на 790,8 мільйона гривень або на 24 відсотки більше від надходжень трьох торішніх кварталів. «Найбільше місцеві скарбниці отримали податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно та акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції», — деталізував посадовець.

Податківець зазначив, що з початку року платники перерахували 2,8 мільярда гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 565,9 мільйона більше, ніж торік. Представники малого бізнесу сплатили 565,3 мільйона гривень єдиного податку — на 17,5 мільйона гривень більше, ніж у січні-вересні 2020 року. Плати за землю спрямували 319,5 мільйона гривень, що на 43,8 мільйона більше, ніж торік. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 135,1 мільйона гривень — на 31,6 мільйона більше, ніж у трьох кварталах минулого року. Суб’єкти господарювання, які мають справу з підакцизними товарами, сплатили 95,9 мільйона гривень акцизного податку — 17,5 мільйона більше аналогічного торішнього періоду.

До речі, впродовж вересня платники податків перерахували до бюджетів територіальних громад 503,8 мільйона гривень. Порівняно з торішнім вереснем приріст надходжень склав 102,4 мільйона гривень або збільшився на 26 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області