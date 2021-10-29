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Рухайтеся. Інакше не станемо здоровою нацією!

29.10.202129.10.2021Автор Богдан Дікальчук
Рухайтеся. Інакше не станемо здоровою нацією!

Сягнув екватора організований під час карантину обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відкритий відеоконкурс «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація». Творчі змагання, нагадаю, розпочалися 18 жовтня і триватимуть ще два тижні — до 15 листопада цього року.

Уже 85 охочих зголосилися взяти в ньому участь. Причому не тільки з нашого краю, а й, скажімо, з Дніпропетровської області.

Для всіх, хто виявить бажання до них приєднатися, «Спорт для всіх» нагадує, що надіслані на конкурс відеоролики повинні відображати рухову активність на свіжому повітрі або в приміщенні. Участь у цих креативних, творчих і цікавих змаганнях не обмежується віком. Єдина умова — роботи мають бути авторськими. До того ж, допускається лише один відеоролик від автора.

Надсилати їх потрібно на електронну адресу: [email protected] або через месенджер на Фейсбук-сторінку тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all/.

Відеороботи авторів опублікують у соціальній мережі Фейсбук на сторінці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Докладно з положенням про проведення під час карантину відкритого обласного відеоконкурсу «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» можна ознайомитися на фейсбук-сторінці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Рухайтеся, займайтеся улюбленим видом спорту, надсилайте свої відеоролики! Телефон для довідок — (098)118-45-98.

Фото з архіву організаторів