Рухайтеся. Інакше не станемо здоровою нацією!

Сягнув екватора організований під час карантину обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відкритий відеоконкурс «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація». Творчі змагання, нагадаю, розпочалися 18 жовтня і триватимуть ще два тижні — до 15 листопада цього року.

Уже 85 охочих зголосилися взяти в ньому участь. Причому не тільки з нашого краю, а й, скажімо, з Дніпропетровської області.

Для всіх, хто виявить бажання до них приєднатися, «Спорт для всіх» нагадує, що надіслані на конкурс відеоролики повинні відображати рухову активність на свіжому повітрі або в приміщенні. Участь у цих креативних, творчих і цікавих змаганнях не обмежується віком. Єдина умова — роботи мають бути авторськими. До того ж, допускається лише один відеоролик від автора.

Надсилати їх потрібно на електронну адресу: [email protected] або через месенджер на Фейсбук-сторінку тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all/.

Відеороботи авторів опублікують у соціальній мережі Фейсбук на сторінці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Докладно з положенням про проведення під час карантину відкритого обласного відеоконкурсу «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» можна ознайомитися на фейсбук-сторінці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Рухайтеся, займайтеся улюбленим видом спорту, надсилайте свої відеоролики! Телефон для довідок — (098)118-45-98.

Фото з архіву організаторів