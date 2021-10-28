Синхронні звитяги лідерів

І в дванадцятому турі чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги тандем лідерів не мав особливих проблем із доведенням своєї переваги над конкурентами. Причому і київські динамівці, і донецький «Шахтар здолали опонентів з аналогічним рахунком 2:0.

Різниця хіба в тому, що динамівці здобули перемогу над «Дніпром-1» на своєму полі, а гірники здолали полтавську «Ворсклу» в гостях. Звичними виглядали й імена авторів забитих голів. Суперників киян знову засмутили Віктор Циганков і Денис Гармаш, полтавську «Ворсклу» нашого земляка Ігоря Пердути — бразилець Тете та ізраїльтянин Манор Соломон. І, звісно, голи виглядали один одного краще. Особливо у виконанні Віктора Циганкова і Манора Соломона. Не можу не згадати і про те, що лідери змогли відзначитися результативними діями лише в другому таймі. Зайве, мабуть, свідчення, що решта конкурентів всерйоз налаштовується на поєдинки з ними.

Утім на міжнародній єврокубковій арені справи в обох вітчизняних грандів чи не діаметрально протилежні. Що дало підстави головному тренеру «Динамо» Мірчі Луческу дійти висновку — рівень Ліги чемпіонів набагато вищий, ніж у чемпіонаті України.

Тим часом в інших матчах дванадцятого туру зафіксовано такі результати: «Десна» — «Олександрія» — 1:1, «Металіст-1925» — «Інгулець» — 4:0, «Верес» — «Маріуполь» — 2:0, «Чорноморець» — «Львів» — 1:1, «Рух» — «Минай» — 2:2, «Зоря» — «Колос» — 1:0.

Динамівці зберегли триочкову перевагу над «Шахтарем» — відповідно 32 і 29 балів. Третю ж позицію втримала «Ворскла. Хоча її відставання від «Шахтаря» зросло до п’яти пунктів, а «Зоря» наблизилася на відстань одного кроку. Матчі тринадцятого туру відбудуться з 30 жовтня до першого листопада. Кияни в гостях вдруге за цей тиждень поміряються силами з «Маріуполем», а гірники прийматимуть «Десну».

Ви, звісно, здогадалися, чому підопічним Мірчі Луческу двічі підряд довелося сперечатися з аутсайдером чемпіонату. Адже посеред тижня проходили поєдинки 1/8 фіналу Кубка України. Вже відомі такі результати: «Металіст-1925» — «Олександрія» — 2:5, «Верес» — «Ворскла» — 1:3, «Маріуполь» — «Динамо» — 1:2, «Чорноморець» — «Шахтар» — 0:3.

А сьогодні визначаться найсильніші в зустрічах «Альянс» — «Львів», «Рух» — «Зоря», «Металіст» — «Колос». Натомість зустріч «ЛНЗ» — «Дніпро-1» перенесено через захворювання на коронавірус гравців команди господарів.

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